Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уголовное дело возбудили из-за отравления 18 человек водой в Приморье

В Приморье возбудили уголовное дело после массового отравления водой

close
100%
Shutterstock

В Приморье по факту массового отравления водой возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в городе Спасск-Дальний. Сообщается, что 18 жителей населенного пункта отравились водой. Следствие считает, что ответственные за подачу питьевой воды сотрудники унитарного предприятия не произвели контроль за показателями. В результате произошло массовое отравление не соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормативам водой.

Все пострадавшие поступили в медицинское учреждение с признаками отравления. Следователи по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудники правоохранительных органов проводят допросы потерпевших и очевидцев, будут назначены необходимые экспертизы.

Ранее в Петербурге школьница отравилась таблетками из-за желания быстрее избавиться от простуды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами