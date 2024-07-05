Уголовное дело возбудили из-за отравления 18 человек водой в Приморье

В Приморье по факту массового отравления водой возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в городе Спасск-Дальний. Сообщается, что 18 жителей населенного пункта отравились водой. Следствие считает, что ответственные за подачу питьевой воды сотрудники унитарного предприятия не произвели контроль за показателями. В результате произошло массовое отравление не соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормативам водой.

Все пострадавшие поступили в медицинское учреждение с признаками отравления. Следователи по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудники правоохранительных органов проводят допросы потерпевших и очевидцев, будут назначены необходимые экспертизы.

Ранее в Петербурге школьница отравилась таблетками из-за желания быстрее избавиться от простуды.