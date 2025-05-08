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В Хабаровском крае свыше 30 человек отравились питьевой водой

Amur Mash: в Хабаровском крае 31 человек отравился питьевой водой из-под крана
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Depositphotos

В поселке Высокогорный Хабаровского края 31 человек отравился питьевой водой из-под крана. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

11 человек в настоящее время находятся в больнице, говорится в публикации. Среди пострадавших есть дети.

Выяснилось, что муниципальное унитарное предприятие «Услуга ДВ» не проводило дезинфекцию и не соблюдало режим использования источника. В результате произошла вспышка кишечной инфекции. Директора ресурсоснабжающей организации и юридическое лицо уже штрафовали.

Возбуждено уголовное дело о халатности.

В прошлом году в Свердловской области 31 местный житель отравился питьевой водой, которую поставляли из местного цеха. У пострадавших выявили острую кишечную инфекцию и норовирус. После проверки Роспотребнадзора выяснилось, что вода из цеха в поселке Первомайск не соответствует требованиям к продукту. Специалисты выявили несоблюдение правил во время работы с сырьем: линия розлива и другие поверхности не дезинфицировались должным образом, сотрудники не поддерживали собственную гигиену, так как на производстве не было умывальников.

Ранее в Приморье возбудили уголовное дело после массового отравления водой.

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