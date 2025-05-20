ФСБ показала видео задержания причастных к транзиту крупных партий кокаина через РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала видео задержания злоумышленников, причастных к транзиту из Латинской Америки крупных партий кокаина через границу Российской Федерации. Кадры публикует РИА Новости.

На видео наркокурьеры на вопрос силовиков отвечают, что транспортировали наркотики, а именно — кокаин. Также на видео попала вся партия запрещенных веществ в 1,8 тонн.

20 марта стало известно, что сотрудники службы пресекла две транзитные поставки из Латинской Америки в страны Евросоюза. Так, по данным ФСБ, причастность к незаконному обороту наркотиков гражданина Украины и его подельника, получившего гражданство РФ, установили в марте прошлого года. Как выяснили силовики, в интересах европейской преступной группировки они должны были вывезти из России ЕС особо крупную партию кокаина, доставленную в РФ из Латинской Америки нелегально.

Уточняется, что курьеров задержали во время перевозки, у злоумышленников изъяли 1,1 тонны запрещенных веществ. В апреле аналогичную наркоакцию в России планировали совершить двое граждан одного из государств Южной Америки, у них изъяли партию весом около 700 кг.

В апреле сообщалось, что британские наркоторговцы провезли в страну вещества в грузовике с мороженым.

Ранее петербургские полицейские и таможенники нашли более 60 кг наркотиков из Эквадора.