На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФСБ показала видео задержания причастных к транзиту крупных партий кокаина через РФ

ФСБ: появилось видео задержания причастных к перевозке крупной партии кокаина

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала видео задержания злоумышленников, причастных к транзиту из Латинской Америки крупных партий кокаина через границу Российской Федерации. Кадры публикует РИА Новости.

На видео наркокурьеры на вопрос силовиков отвечают, что транспортировали наркотики, а именно — кокаин. Также на видео попала вся партия запрещенных веществ в 1,8 тонн.

20 марта стало известно, что сотрудники службы пресекла две транзитные поставки из Латинской Америки в страны Евросоюза. Так, по данным ФСБ, причастность к незаконному обороту наркотиков гражданина Украины и его подельника, получившего гражданство РФ, установили в марте прошлого года. Как выяснили силовики, в интересах европейской преступной группировки они должны были вывезти из России ЕС особо крупную партию кокаина, доставленную в РФ из Латинской Америки нелегально.

Уточняется, что курьеров задержали во время перевозки, у злоумышленников изъяли 1,1 тонны запрещенных веществ. В апреле аналогичную наркоакцию в России планировали совершить двое граждан одного из государств Южной Америки, у них изъяли партию весом около 700 кг.

В апреле сообщалось, что британские наркоторговцы провезли в страну вещества в грузовике с мороженым.

Ранее петербургские полицейские и таможенники нашли более 60 кг наркотиков из Эквадора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами