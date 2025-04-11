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Контрабандисты спрятали 60 кг кокаина и героина в партии мороженого и попались

Британские наркоторговцы провезли в страну наркотики в грузовике с мороженым
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Freepik.com

Наркоторговцы из Великобританиии получили сроки за контрабанду 60 кг кокаина и героина. Об этом сообщает Metro.

Уильям Морритт и Джон Мэдден были осуждены за то, что в 2017 году привезли 39 кг кокаина и 18 кг героина из Бельгии в Великобританию транзитом через Нидерланды. За их грузовиком следили — так полиция обнаружила склад замороженных продуктов в Ноттингемшире, где среди поддонов с малиновым сорбетом скрывалась весьма крупная партия наркотиков класса А. Эта операция стала крупнейшим изъятием наркотиков в регионе за многие годы.

Пятеро человек, принимавших участие в доставке груза в страну, получили большие сроки. Мэдден — 21 году тюрьмы, а Морритт — 18 лет. Было установлено, что подельники заработали на этой операции более £4,7 млн. Теперь суд взыскал с них рекордные суммы за прибыль с незаконной деятельности. Сообщается, что Морритт, которому сейчас 69 лет, должен заплатить государству £367 тыс., а 51-летний Мэдден — £311 тыс.

Ранее попугай случайно сдал полиции хозяина, который сел за руль под наркотиками.

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