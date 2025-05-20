Российские силовики пресекли транзитные поставки в ЕС почти двух тонн кокаина на 6 млрд

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла две транзитные поставки из Латинской Америки в страны Евросоюза (ЕС) примерно 1,8 тонны кокаина на сумму 6 млрд рублей. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, пишет ТАСС.

В службе рассказали, что причастность к незаконному обороту наркотиков гражданина Украины и его подельника, получившего гражданство РФ, установили в марте прошлого года. Как выяснили силовики, в интересах европейской преступной группировки они должны были вывезти из России ЕС особо крупную партию кокаина, доставленную в РФ из Латинской Америки нелегально.

Уточняется, что курьеров задержали во время перевозки, у злоумышленников изъяли 1,1 тонны запрещенных веществ, отметили в ФСБ.

«‎В апреле 2025 года аналогичную наркоакцию в России планировали совершить двое граждан одного из государств Южной Америки. Прибыв в нашу страну, они готовили к отправке в Европу партию кокаина массой 725 кг», — сказано в сообщении.

Наркокурьеров задержали.

14 мая в порту Петербурга задержали партию кокаина на общую сумму в 500 млн рублей. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее петербургские полицейские и таможенники нашли более 60 кг наркотиков из Эквадора.