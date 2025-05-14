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Петербургские полицейские и таможенники нашли более 60 кг наркотиков из Эквадора

МВД: в порту Петербурга изъяли свыше 61 кг наркотиков из Эквадора

Полицейские Санкт-Петербурга вместе с Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков и Балтийской таможней нашли более 61 кг наркотиков, которые доставили в северную столицу по морю из Эквадора. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, запрещенные вещества обнаружили при досмотре одного из контейнеров, прибывших в порт. Внутри были спрятаны тайники с 50 брикетами, наполненными белым порошком. Один из них отправили на экспертизу — анализ подтвердил наличие кокаина весом более килограмма. Остальные упаковки также будут исследованы.

Сейчас ведутся оперативные мероприятия, чтобы установить всех, кто может быть причастен к попытке ввоза наркотиков в Россию. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических веществ в крупном размере, заключила Волк.

До этого в столичном аэропорту Шереметьево таможня пресекла контрабанду 50 кг наркотиков из Стамбула. Запрещенные вещества в ведрах везли под видом растительных экстрактов в товарной партии. Как уточнили в ведомстве, товар предназначался для компании по производству пищевых добавок, как экстракт каннабидиола без запрещенных в составе веществ.

Ранее россиянин прятал наркотики на 16 млн в арендованном автомобиле и попался.

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