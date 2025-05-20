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В Башкирии мужчина не выжил после нападения медведя

В Башкирии пожилого мужчину не спасли после нападения медведя
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Shutterstock

Медикам не удалось спасти жителя Башкирии, на которого в начале мая напал медведь. Об этом сообщает Ufa1.ru со ссылкой на минздрав региона.

Известно, что через несколько дней после инцидента мужчине мог бы исполниться 71 год.

О нападении хищника стало известно 4 мая. Инцидент произошел недалеко от деревни Шарипово. Пожилого местного жителя после произошедшего направили в больницу. Животное нанесло пострадавшему множественные рваные раны и переломы.

Медики провели шестичасовую операцию. Несмотря на оказанную помощь, после вмешательства пациент все еще находился в тяжелом состоянии, его подключали к аппарату ИВЛ.

Подобный случай произошел на Чукотке, где двое пастухов наблюдали за своими оленями, но в какой-то момент рядом оказался медведь.

Одного из них животное повалило на землю. Мужчина стал защищаться с помощью ножа, но тот сломался, его часть осталась в шкуре хищника. Вдвоем пастухам удалось одолеть медведя.

Ранее ветеринары надели костюмы медведей, чтобы помочь медвежонку выжить в дикой природе.

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