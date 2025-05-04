Медведь напал на мужчину в охотугодьях в Башкирии

В Абзелиловском районе Башкирии хищник напал на мужчину в охотничьих угодьях, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел возле деревни Шарипово, в результате нападения хищника ранен мужчина. Он госпитализирован, подробности о состоянии пострадавшего неизвестны.

По данным портала «Башинформ», на место выехали инспекторы Минэкологии, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Специалисты напоминают, что при передвижении в лесу желательно избегать густых зарослей, при встрече с медведем нельзя к нему приближаться, пытаться сфотографировать или накормить. Желательно покинуть опасное место, не поворачиваясь к хищнику спиной.

До этого сообщалось, что в Лазаревском районе Сочи местные жители заметили гуляющих по улицам медведей. Жители поселков Третья Рота и Альтмец сообщили о двух медведях, которые ночью гуляли по улицам. Один из них попал в объектив камеры видеонаблюдения — хищник прогулялся по детской площадке, остановился, разглядывая проезжавший мимо автомобиль и сбежал.

Ранее россиянин сумел сбежать от белого медведя на снегоходе.