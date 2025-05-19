Ветеринары надели костюмы медведей, чтобы помочь медвежонку выжить в дикой природе

Калифорнийские ветеринары надели костюмы медведей, чтобы помочь осиротевшему медвежонку выжить в дикой природе, пишет UPI.

В Центре дикой природы Рамона в Калифорнии сотрудники Общества защиты животных пошли на необычный шаг, чтобы обеспечить благополучное восстановление двухмесячного черного медвежонка — они начали ухаживать за ним, надев специальные костюмы, имитирующие внешность взрослого медведя.

Медвежонок был найден 12 апреля в одиночестве в Национальном лесу Лос-Падрес. Специалисты департамента рыбных ресурсов и диких животных Калифорнии (CDFW) провели тщательные поиски, но так и не смогли обнаружить его мать. Таким образом, малыш стал сиротой и был доставлен в центр для реабилитации.

С самого начала медвежонок прибыл в плохом состоянии — ослабленным и с недостаточной массой тела. Однако благодаря круглосуточному уходу, регулярному кормлению и профессиональной медицинской поддержке его здоровье стабилизировалось, а сейчас он активно набирает вес и развивается.

Чтобы избежать формирования привязанности к людям — что может затруднить его дальнейшую адаптацию в естественной среде обитания — сотрудники центра используют маскировочные костюмы медведей. Такой метод позволяет имитировать материнское поведение и сохранять у медвежонка инстинкт дикой природы.

Ранее в США медведь напал на пасеку, сломал улей и съел весь мед.