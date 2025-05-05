В Башкирии более шести часов оперировали пострадавшего после нападения медведя мужчину

В Башкирии пострадавшего после встречи с медведем подключили к аппарату ИВЛ

Медики продолжают оказывать помощь 70-летнему жителю Башкирии, который попал в больницу после нападения медведя. Об этом сообщает глава Минздрава региона Айрат Рахматуллин.

По его словам, мужчина получил множественные переломы и рваные раны. Специалисты уже прооперировали пострадавшего, процедура заняла более шести часов. Сейчас состояние мужчины остается тяжелым, его подключили к аппарату ИВЛ.

«Врачи продолжают борьбу за его жизнь», – рассказал министр здравоохранения.

Инцидент произошел недалеко от деревни Шарипово в Абзелиловском районе. Хищник напал на местного жителя, когда тот находился в охотничьих угодьях. Что стало причиной агрессивного поведения животного, не уточняется. В больницу пострадавший попал в тяжелом состоянии.

Подобный случай произошел в Подмосковье, где мужчина отправился собирать оленьи рога, но на него напал медведь. В результате его транспортировали на вертолете в тяжелом состоянии.

Ранее голодный медведь пришел в поселок вахтовиков в Югре.