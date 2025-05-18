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На Чукотке медведь напал на двух оленеводов

На Чукотке оленеводы отбились от медведя
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ArCaLu/Shutterstock/FOTODOM

В Чукотском районе двое пастухов пострадали от нападения медведя, мужчинам удалось отбиться от хищника. Об этом сообщает ИА «Чукотка».

Инцидент произошел 15 мая, двое пастухов пасли оленей в 60 км от деревни Лорино. Когда мужчины обходили стадо, на них напал медведь. Хищник вцепился одному из оленеводов в руку и повалил на землю.

«Мужчина не растерялся, стал отбиваться ножом. Медведь повалил его на землю, в это время нож сломался, а лезвие осталось в теле хищника. Напарник тоже был с ножом, помог, и вдвоем они забили медведя», — сообщил руководитель сельхозпредприятия Сергей Тонкий.

Мужчины сумели добраться до стоянки и связались с экстренными службами. Пострадавшего вертолетом санавиации госпитализировали в окружную больницу. Мужчине обработали раны, его состояние не вызывает у врачей опасений.

До этого сообщалось, что в Прибайкальском районе Иркутской области туристы наткнулись на медведицу во время прогулки. На место были вызваны сотрудники национального парка, но следов зверя замечено не было. По словам туристов, медведица агрессии не проявляла и скрылась в лесу. Госинспекторы Заповедного Прибайкалья советуют не прогуливаться в этом районе в одиночку и не бросать на тропе мусор и пищевые отходы, которые могут привлечь хищника.

Ранее медведь загнал туристов на скалу в Башкирии.

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