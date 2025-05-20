В России предложили зафиксировать стоимость билетов на поезда

В России необходимо зафиксировать цены на железнодорожные билеты для отдельных категорий жителей. Соответствующую инициативу в Госдуму внес председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Депутат призвал отменить динамическое ценообразование стоимости билетов на поезда для ряда категорий россиян, объяснив это тем, что в некоторых ситуациях они становятся недоступными для граждан. Так, например, накануне отправления поезда билеты стоят дорого, повышается стоимость и во время праздников, с учетом сезонных коэффициентов и надбавок. Из-за этого поездки становятся недоступными для студентов, многодетных семей, инвалидов, детей-сирот и граждан с низкими доходами, подчеркнул автор инициативы.

Миронов призвал ввести для этих категорий граждан фиксированные цены с маржой не более 10%. Это позволит поддержать россиян и укрепить их доверие к государственному регулированию деятельности естественных монополий, заключил депутат.

Напомним, в марте в России ввели льготную скидку в размере 50% от взрослого тарифа для детей от 10 до 18 лет на билеты в поезда дальнего следования во внутригосударственном сообщении. Скидка не будет действовать на скоростные поезда. Также сообщалось, что с конца января российские авиакомпании начали предоставлять 50%-ную скидку для пассажиров с детьми до 12 лет.

Ранее стало известно, что билеты на некоторые поезда в России начали продавать за полгода до отправления.