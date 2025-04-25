Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Билеты на некоторые поезда в России начали продавать за полгода до отправления

ФПК: билеты на некоторые поезда дальнего следования начали продавать за полгода
close
Shutterstock/VLADJ55

В России начали продавать билеты на некоторые поезда дальнего следования за полгода до отправления. Об этом РИА Новости сообщили в Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочерняя компания РЖД).

«Федеральная пассажирская компания» увеличила глубину продажи билетов на ряд поездов до 180 суток. В их число входят поезда № 1/2 «Красная стрела» и № 3/4 «Экспресс», — говорится в сообщении ФПК.

В компании пояснили, что эти поезда курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом.

В марте сообщалось, что представители транспортных компаний рассматривают возможность установления «периода охлаждения» для пассажиров, в течение которого покупатели смогут отменять билеты без взимания дополнительной платы.

По данным Союза пассажиров, доля россиян, которые ошибаются при выборе даты или направления поездки, не превышает 3%. Авторы инициативы предполагают, что переоформление или отказ от билета в данном случае не скажется на экономике перевозок.

Ранее Минтранс вписал в проект правил для турпоездов право на две ошибки в билете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами