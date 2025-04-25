Билеты на некоторые поезда в России начали продавать за полгода до отправления

В России начали продавать билеты на некоторые поезда дальнего следования за полгода до отправления. Об этом РИА Новости сообщили в Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочерняя компания РЖД).

«Федеральная пассажирская компания» увеличила глубину продажи билетов на ряд поездов до 180 суток. В их число входят поезда № 1/2 «Красная стрела» и № 3/4 «Экспресс», — говорится в сообщении ФПК.

В компании пояснили, что эти поезда курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом.

В марте сообщалось, что представители транспортных компаний рассматривают возможность установления «периода охлаждения» для пассажиров, в течение которого покупатели смогут отменять билеты без взимания дополнительной платы.

По данным Союза пассажиров, доля россиян, которые ошибаются при выборе даты или направления поездки, не превышает 3%. Авторы инициативы предполагают, что переоформление или отказ от билета в данном случае не скажется на экономике перевозок.

Ранее Минтранс вписал в проект правил для турпоездов право на две ошибки в билете.