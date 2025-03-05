В России ввели скидку на билеты в поезда для детей

В России ввели скидку 50% на билеты для детей в поезда дальнего следования

Льготную скидку в размере 50% от взрослого тарифа для детей от 10 до 18 лет ввели в России на билеты в поезда дальнего следования во внутригосударственном сообщении. Информацию опубликовали на сайте официального опубликования правовых актов.

«Федеральной антимонопольной службе: установить для пассажиров - граждан Российской Федерации в возрасте от 10 до 18 лет льготный коэффициент 0,5 к тарифам на перевозку взрослого пассажира», — говорится в сообщении.

Скидка не будет действовать на скоростные поезда, отмечается в распоряжении.

В Минтрансе ранее сообщали, что в январе было оформлено почти 160 тыс. детских авиабилетов со скидкой 50%.

Глава ведомства Роман Старовойт напомнил, что президент России Владимир Путин дал жесткое поручение по реализации мер поддержки для семей с детьми и организации продажи билетов для пассажиров с детьми до 12 лет с 50% скидкой. Предоставлять скидку авиакомпании обязали с 20 января этого года.

Ранее сообщалось, что российских авиаперевозчиков обяжут обосновать тарифную политику.