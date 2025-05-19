Несколько категорий россиян призвали не опасаться повышения тарифов на ЖКУ

Отдельные категории россиян не затронет повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2025 году. Об этом в интервью News.ru заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, повышение тарифов не затронет семьи, чьи расходы на ЖКУ превышают определенную долю в совокупном доходе. В таком случае сумма трат снижается по специальному коэффициенту. Кроме того, субсидии могут получить не только собственники, но и наниматели по договорам социального и коммерческого найма, а также участники жилищных кооперативов.

Помимо этого, по словам эксперта, существуют льготы и компенсации на оплату услуг ЖКУ. Подобные меры распространяются для инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов, а также для ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий.

В России с 1 января 2025 года выросли пени за просрочку оплаты ЖКУ. Изменения связаны с тем, что с января закончилось действие старого постановления правительства РФ, согласно которому при расчете пеней за просрочку оплаты ЖКУ применялся льготный порядок и расчет осуществлялся по ключевой ставке Центрального банка России — не более 9,5%. Теперь пени будут рассчитываться по действующей ключевой ставке ЦБ, которая сейчас составляет 21%.

Ранее в Госдуме объяснили, для чего нужна индексация тарифов ЖКХ.