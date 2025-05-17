В Госдуме спрогнозировали рост тарифов ЖКХ из-за старой инфраструктуры

Тарифы на услуги ЖКХ в России в 2025 году вырастут в среднем на 11,9%. Об этом заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев на полях форума «Россия — Исламский мир».

По словам Кошелева, рост тарифов обусловлен необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры и инфляцией. Депутат отметил, что ставки тарифов ЖКХ определяются региональными ведомствами в разное время, а потому в разных регионах РФ ситуация с ними может отличаться.

До этого депутат Якубовский рассказал об изменении порядка оплаты отопления в РФ с 1 марта. Теперь суммы платежей россиян за отопление станут зависеть от использования услуг за месяц, а не распределяться равномерно в течение года. Отмечается, что это поможет гражданам следить за правильностью расчетов их коммунальных платежей. Однако теперь зимние платежи за ЖКХ будут значительно больше, чем летние.

Ранее Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ.