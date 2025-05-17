В Лондоне поймали второго поджигателя дома Стармера

В Лондоне задержан второй подозреваемый по делу о поджоге дома премьера Стармера

Полиция Лондона задержала второго подозреваемого в причастности к поджогу дома британского премьера Кира Стармера. Об этом пишет The Mirror.

Как сообщили в Скотленд-Ярде, 26-летнего мужчину задержали около 13:45 (15:45 мск) в аэропорту Лутон. Его подозревают в намерении совершить поджог и подвергнуть опасности жизнь премьер-министра.

В полиции уточнили, что мужчину задержали сотрудники контртеррористического подразделения и доставили в участок для допроса. Он может быть связан со всеми тремя эпизодами поджогов.

12 мая полиция Великобритании начала расследование пожара в доме Стармера. Согласно информации The Times, огонь повредил входную дверь здания. Дом, в котором Стармер до переезда в официальную резиденцию на Даунинг-стрит жил почти 20 лет, находится в северной части Лондона на Каунтесс-роуд. Сейчас премьер-министр сдает его в аренду.

На этой неделе стало известно, что 21-летний гражданин Украины Роман Лавринович поджег частный дом политика в районе Кентиш-Таун и здание, в котором Стармер проживал до этого. Кроме того, мужчина подпалил автомобиль.

Ранее в Британии обвинили «враждебное государство» в поджоге дома Стармера.