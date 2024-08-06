Россиянам напомнили об «уголовке» за сбор неправильных грибов

Российским грибникам перед выходом на тихую охоту следует изучить Красную книгу своего региона. Это важно, так как за сбор краснокнижных грибов грозит административная и даже уголовная ответственность, напомнил в беседе с НСН член Союза грибников, грибник, миколог Михаил Вишневский.

Уголовное наказание предусмотрено за сбор грибов одного вида – рядовка мацутакэ, объяснил специалист. Всего, по его словам, в России порядка 200 краснокнижных грибов, за сбор которых грозит административная ответственность.

«За год моей борьбы все краснокнижные грибы удалось вывести из-под Уголовного кодекса РФ, кроме одного вида — мацутакэ. По названию понятно, что гриб живет близко к Японии – это Дальний Восток. Этот гриб всегда был объектом браконьерского сбора», — объяснил Вишневский.

Однако россияне продолжат собирать грибы, несмотря на их принадлежность к редким видам, считает миколог. Он объяснил это отсутствием механизма контроля. По этой же причине в Краснодарском крае собирают черный трюфель, который также является краснокнижным.

«Его собирают сборщики, дальше транспортируют в рестораны. Это классическое ОПГ, здесь могут начать работать уголовные статьи», — заявил эксперт.

Вишневский призвал россиян изучить Красную книгу региона, чтобы знать о запретных грибах, напомнив, что иногда правило распространяется на самые обычные виды – к примеру, в Магаданской области запрещено собирать лисички.

Напомним, юристы сообщали, что за сбор краснокнижных грибов россиянам грозит штраф до миллиона рублей или до четырех лет колонии.

Ранее россиянам рассказали, сколько грибов можно есть без вреда для здоровья.