В Минюсте рассказали, сколько иноагентов проживает за границей

В настоящее время около половины всех граждан-иноагентов находятся за границей, рассказал на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) замглавы Минюста РФ Олег Свириденко. Об этом сообщает ТАСС.

«Большинство иностранных агентов находятся за рубежом. Из 579 физических лиц более 250 находятся за границей», — сказал замминистра.

Он напомнил, что после недавних поправок в законодательство российские суды могут выносить заочные приговоры по делам уехавших иноагентов.

До этого Минюст предложил ввести уголовную ответственность за несоблюдение закона об иностранных агентах. Отмечалось, что подобные наказания предусмотрены в США, Австралии, Великобритании.

1 марта в России вступил в силу закон, в соответствии с которым иноагенты будут обязаны зачислять на специальный рублевый счет доходы от продажи недвижимости и транспорта, процентов по вкладам и использования интеллектуальной деятельности. Воспользоваться деньгами можно будет только в случае снятия иноагентского статуса.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной международную правозащитную организацию.