В Минюсте рассказали о единственном россиянине, ставшем иноагентом по собственному желанию

Лишь один человек из числа граждан, признанных в России иностранными агентами, сам подал заявление о внесении себя в соответствующий список. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме заявил заместитель главы Минюста РФ Олег Свириденко, сообщает РИА Новости.
«Если взять наш реестр (иноагентов. — «Газета.Ru»), который состоит из 990 лиц, то добровольцев там всего лишь один. Физическое лицо. Все остальные — юридические лица», — сказал замминистра.
Во второй половине апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о признании иностранными агентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов, если эти решения направлены против безопасности РФ. Таким образом, дополняется закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Также Путин подписал закон, в рамках которого вводится полный запрет на участие иноагентов в просветительской и образовательной деятельности в России.
Ранее в Госдуме сравнили релокантов и иноагентов.