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В Минюсте рассказали о единственном россиянине, ставшем иноагентом по собственному желанию

Минюст: в России лишь один человек сам попросил признать его иностранным агентом
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Лишь один человек из числа граждан, признанных в России иностранными агентами, сам подал заявление о внесении себя в соответствующий список. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме заявил заместитель главы Минюста РФ Олег Свириденко, сообщает РИА Новости.

«Если взять наш реестр (иноагентов. — «Газета.Ru»), который состоит из 990 лиц, то добровольцев там всего лишь один. Физическое лицо. Все остальные — юридические лица», — сказал замминистра.

Во второй половине апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о признании иностранными агентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов, если эти решения направлены против безопасности РФ. Таким образом, дополняется закон «‎О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Также Путин подписал закон, в рамках которого вводится полный запрет на участие иноагентов в просветительской и образовательной деятельности в России.

Ранее в Госдуме сравнили релокантов и иноагентов.

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