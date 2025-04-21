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Иноагентам в России полностью запретили заниматься просветительской деятельностью

Путин подписал закон о полном запрете на участие иноагентов в образовании
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Кадр из видео/Россия 24

Президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого вводится полный запрет на участие иностранных агентов в просветительской и образовательной деятельности в стране. Соответствующий документ разместили на официальном портале опубликования правовых актов.

Согласно закону, поправки были внесены в законы «Об образовании в РФ» и «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Теперь иноагенты не смогут заниматься просветительской и образовательной деятельностью в отношении взрослых и детей.

Помимо этого, документ предусматривает аннулирование лицензии на образовательную деятельность, если ее владельца признали иностранным агентом.

До этого Путин подписал закон о признании иностранными агентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов, если эти решения направлены против безопасности РФ. Таким образом, дополняется закон «‎О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Ранее Путин исключил иноагентов из кадрового резерва госорганов.

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