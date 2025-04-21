Иноагентам в России полностью запретили заниматься просветительской деятельностью

Президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого вводится полный запрет на участие иностранных агентов в просветительской и образовательной деятельности в стране. Соответствующий документ разместили на официальном портале опубликования правовых актов.
Согласно закону, поправки были внесены в законы «Об образовании в РФ» и «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Теперь иноагенты не смогут заниматься просветительской и образовательной деятельностью в отношении взрослых и детей.
Помимо этого, документ предусматривает аннулирование лицензии на образовательную деятельность, если ее владельца признали иностранным агентом.
До этого Путин подписал закон о признании иностранными агентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов, если эти решения направлены против безопасности РФ. Таким образом, дополняется закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Ранее Путин исключил иноагентов из кадрового резерва госорганов.