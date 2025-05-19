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Министерство здравоохранения Украины закупило iPhone на полмиллиарда рублей

БЭБ Украины: минздрав закупил более двух миллионов iPhone и заработал на этом
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Gmarena

Сотрудники министерства здравоохранения Украины закупили свыше двух миллионов товаров, среди которых были телефоны Apple iPhone. Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины по итогам расследования.

По информации ведомства, должностные лица закупили более 2,4 миллиона единиц товаров, в числе которых были татуировочные машины и картриджи к ним, косметика, аппараты для косметологических процедур, массажеры и телефоны торговой марки Apple. Как указали в БЭБ, закупленные товары не были использованы по назначению и оставались лежать на складах. Уточняется, что действия Минздрава нанесли ущерб государству в размере 262 млн гривен (более 510 млн рублей).

14 мая министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что страна не выживет из-за дефицита бюджета даже при условии перемирия. Он уточнил, что в текущем году дефицит бюджета составляет $39,3 млрд, и призвал западных партнеров уже сейчас инвестировать в Украину.

В марте профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал пессимистичный прогноз относительно будущего Украины, предрекая ей будущий провал и долговую зависимость от стран Запада. Свои выводы он подкрепил прогнозом МВФ от 23 октября 2024 года, согласно которому госдолг Украины превысит 106% в 2025 году.

Ранее в Испании задержали экс-заместителя секретаря СНБО Украины, подозреваемого в растратах.

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