Министерство здравоохранения Украины закупило iPhone на полмиллиарда рублей

БЭБ Украины: минздрав закупил более двух миллионов iPhone и заработал на этом

Сотрудники министерства здравоохранения Украины закупили свыше двух миллионов товаров, среди которых были телефоны Apple iPhone. Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины по итогам расследования.

По информации ведомства, должностные лица закупили более 2,4 миллиона единиц товаров, в числе которых были татуировочные машины и картриджи к ним, косметика, аппараты для косметологических процедур, массажеры и телефоны торговой марки Apple. Как указали в БЭБ, закупленные товары не были использованы по назначению и оставались лежать на складах. Уточняется, что действия Минздрава нанесли ущерб государству в размере 262 млн гривен (более 510 млн рублей).

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