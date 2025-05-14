Украина не выживет из-за дефицита бюджета даже при условии перемирия. Об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко на пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«Украина не выживет, даже если мы ожидаем, что будет какое-то прекращение огня или мирный период», — отметил он, говоря о «пробеле» в финансовой поддержке в следующем году.

Марченко уточнил, что в этом году дефицит бюджета составляет $39,3 млрд, и призвал западных партнеров уже сейчас инвестировать в страну.

В марте профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал пессимистичный прогноз относительно будущего Украины, предрекая ей будущий провал и долговую зависимость от стран Запада. Свои выводы он подкрепил прогнозом МВФ от 23 октября 2024 года, согласно которому госдолг Украины превысит 106% в 2025 году.

В феврале бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Украине в ближайшие 15-20 лет будет нечем выплачивать долги, набранные режимом Владимира Зеленского. По словам бывшего украинского премьера, экспорт Украины сократился до минимума, а экономика развалилась. Азаров обратил внимание на то, что никогда в истории страны не шла речь о том, что зарубежные страны могут предоставить Киеву долг $100 млрд.

Ранее украинский премьер Шмыгаль оценил восстановление страны в €500 млрд.