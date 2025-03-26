Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал пессимистичный прогноз относительно будущего Украины, предрекая ей будущий провал и долговую зависимость от западных стран. Об этом он заявил в публикации в социальной сети X.

Малинен объяснил свой прогноз продолжением военного конфликта, отмечая, что потенциальная потеря Украиной значительной части территории (20% и более) и масштабные разрушения инфраструктуры приведут к катастрофическому экономическому положению. Он выразил сожаление, что возможность более благоприятного исхода была упущена весной 2022 года.

Свои выводы профессор подкрепил прогнозом МВФ от 23 октября 2024 года, согласно которому государственный долг Украины превысит 106% в 2025 году.

В феврале экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Киеву в ближайшие 15-20 лет будет нечем выплачивать долги, набранные режимом Владимира Зеленского. По словам бывшего украинского премьера, экспорт Украины сократился до минимума, а экономика развивалась. Азаров обратил внимание на то, что никогда в истории страны не шла речь о том, что зарубежные страны могут предоставить Киеву долг $100 млрд.

Ранее украинский премьер Шмыгаль оценил восстановление страны в €500 млрд.