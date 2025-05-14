Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Испании задержали экс-заместителя секретаря СНБО Украины, подозреваемого в растратах

В Испании задержан экс-заместитель секретаря СНБО Украины, обвиняемый в хищениях
close
УНИAН

В Испании задержали первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, обвиняемого в растрате бюджета более чем в 17 млн гривен (примерно 34 млн рублей). Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро республики.

Предварительно, речь идет об Олеге Гладковском.

«14 мая 2025 года на территории Королевства Испания местными правоохранительными органами задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО, обвиняемый по делу САП и НАБУ относительно нанесения государству убытков на общую сумму 17,44 млн гривен. Сейчас решается вопрос об экстрадиции лица на Украину», — говорится в заявлении.

Гладковского обвиняют в организации закупок по государственному заказу грузовых автомобилей высокой проходимости по завышенным ценам, отмечается в материале.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что «шквал коррупции», который был зафиксирован на Украине, связан с «легализацией награбленного» из помощи стран Запада.

Ранее на Украине за год прибавилось почти 7 тысяч миллионеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами