В Испании задержали экс-заместителя секретаря СНБО Украины, подозреваемого в растратах

В Испании задержали первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, обвиняемого в растрате бюджета более чем в 17 млн гривен (примерно 34 млн рублей). Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро республики.

Предварительно, речь идет об Олеге Гладковском.

«14 мая 2025 года на территории Королевства Испания местными правоохранительными органами задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО, обвиняемый по делу САП и НАБУ относительно нанесения государству убытков на общую сумму 17,44 млн гривен. Сейчас решается вопрос об экстрадиции лица на Украину», — говорится в заявлении.

Гладковского обвиняют в организации закупок по государственному заказу грузовых автомобилей высокой проходимости по завышенным ценам, отмечается в материале.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что «шквал коррупции», который был зафиксирован на Украине, связан с «легализацией награбленного» из помощи стран Запада.

Ранее на Украине за год прибавилось почти 7 тысяч миллионеров.