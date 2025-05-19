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Блогера Маршенкулову оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

В Москве суд оштрафовал блогера-иноагента Маршенкулову на 45 тысяч рублей
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mayachok_antihrista/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Таганский районный суд Москвы оштрафовал блогера и феминистку Залину Маршенкулову (признан в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов) за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов.

Маршенкулову признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ («Производство материалов иностранным агентом с использованием интернета без указания, что эти материалы произведены иноагентом»). Ей назначили штраф в размере 45 тысяч рублей.

В мае 2024 года Перовский районный суд Москвы заочно арестовал Маршенкулову. Стало известно, что ее обвиняют по статье о публичном оправдании терроризма. Предположительно, следствие заинтересовал пост Маршенкуловой в Telegram, в котором она критиковала военкора Владлена Татарского (Максим Фомин). 6 августа женщину объявили в международный розыск.

1 марта в России вступил в силу закон, в соответствии с которым иноагенты будут обязаны зачислять на специальный рублевый счет доходы от продажи недвижимости и транспорта, процентов по вкладам и использования интеллектуальной деятельности. Воспользоваться деньгами можно будет только в случае снятия иноагентского статуса.

Ранее в Госдуме призвали ужесточить ответственность для иноагентов.

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