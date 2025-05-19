На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава СК назвал число жертв в России из-за артиллерийских обстрелов ВСУ

Бастрыкин: СК установил гибель более 620 мирных жителей России при обстрелах ВСУ
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

С начала проведения спецоперации на территории России из-за обстрелов погиб 621 мирный житель, среди которых 38 детей. Об этом во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

«Не менее 3 217 лиц получили ранения различной степени тяжести, в том числе 249 несовершеннолетних», — добавил он.

По словам Бастрыкина, главной причиной жертв среди населения являются обстрелы объектов гражданской инфраструктуры из стрелкового и легкого вооружения, преимущественно иностранного производства.

Помимо этого, глава СК на форуме рассказал о завершении расследования более 430 уголовных дел, возбужденных в отношении 547 украинских военных и наемников.

Он отметил, что по 408 уголовным делам уже вынесли приговор. Осужденным было назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8,5 до 29 лет. Кроме того, Бастрыкин заявил, что СК России с начала частичной мобилизации восстановил права более 82 тыс. россиян.

Ранее российские следователи возбудили дело об обстреле города Рыльска в Курской области со стороны ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами