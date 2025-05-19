Глава СК назвал число жертв в России из-за артиллерийских обстрелов ВСУ

С начала проведения спецоперации на территории России из-за обстрелов погиб 621 мирный житель, среди которых 38 детей. Об этом во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

«Не менее 3 217 лиц получили ранения различной степени тяжести, в том числе 249 несовершеннолетних», — добавил он.

По словам Бастрыкина, главной причиной жертв среди населения являются обстрелы объектов гражданской инфраструктуры из стрелкового и легкого вооружения, преимущественно иностранного производства.

Помимо этого, глава СК на форуме рассказал о завершении расследования более 430 уголовных дел, возбужденных в отношении 547 украинских военных и наемников.

Он отметил, что по 408 уголовным делам уже вынесли приговор. Осужденным было назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8,5 до 29 лет. Кроме того, Бастрыкин заявил, что СК России с начала частичной мобилизации восстановил права более 82 тыс. россиян.

Ранее российские следователи возбудили дело об обстреле города Рыльска в Курской области со стороны ВСУ.