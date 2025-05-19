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СК завершил расследование более 430 уголовных дел против украинских военных

Бастрыкин заявил о завершении расследования более 430 дел против военных ВСУ
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Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет России завершил расследование более 430 уголовных дел в отношении украинских военных и наемников. Об этом сообщил председатель СК Александр Бастрыкин, передает «Интерфакс».

Ведомство завершило расследование 432 уголовных дел, по которым уже состоялись 408 приговоров в отношении 547 украинских военнослужащих и наемников. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8,5 до 29 лет, а 62 осужденным — пожизненное лишение свободы, рассказал Бастрыкин на Хlll Петербургском международном юридическом форуме.

Он отметил, что наибольшее количество атак зафиксировано в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе. Всего СК возбудил по факту преступлений против этих регионов более трех тысяч уголовных дел.

В конце апреля глава Следственного комитета сообщал, что около семи тысяч уголовных дел возбуждено в РФ в отношении почти полутора тысяч представителей военного и политического руководства Украины с 2014 года.

Ранее в Курской области завели дело о теракте после атаки ВСУ.

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