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Бастрыкин назвал число россиян, чьи права были восстановлены после мобилизации

Бастрыкин: СК РФ с начала мобилизации восстановил права более 82 тысяч россиян
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Следственный комитет (СК) России с начала частичной мобилизации восстановил права более 82 тысяч россиян. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, его слова приводит РИА Новости.

«Защищаем права участников специальной военной операции», — сказал Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума.

Он добавил, что более 48 тысячам заявителей были даны необходимые разъяснения и оказана практическая помощь.

Также Бастрыкин на форуме рассказал о завершении расследования более 430 уголовных дел, возбужденных в отношении 547 украинских военных и наемников.

Глава СК РФ добавил, что по 408 уголовным делам уже вынесли приговор. Осужденным было назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8,5 до 29 лет. Кроме того, еще 62 осужденных получили пожизненное лишение свободы, отметил Бастрыкин.

По словам главы Следственного комитета, наибольшее количество атак зафиксировано в Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях, а также в Краснодарском крае и Крыму. По факту этих преступлений СК возбудил более трех тысяч уголовных дел.

Ранее Путин заявил, что частичная мобилизация выявила проблемы, которые необходимо решать.

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