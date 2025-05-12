СК возбудил дело о теракте по факту обстрела Рыльска

СК РФ: возбуждено дело о теракте по факту обстрела Рыльска в Курской области

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела Рыльска в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, говорится в Telegram-канале ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту ракетного обстрела украинскими боевиками города Рыльска Курской области», — говорится в сообщении.



В публикации говорится, что 11 мая бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали гражданскую инфраструктуру города, из-за обстрела три мирных жителя получили ранения. Кроме того, во время боевых действий была полностью разрушена гостиница и повреждены жилые дома.

Представители СК отметили, что в ходе осмотра мест происшествий были обнаружены фрагменты ракеты реактивной системы залпового огня «М 142 HIMARS». Правоохранители планируют провести взрывотехническую судебную экспертизу.

В начале апреля СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на высоковольтную линию в Курской области.

Ранее СК завел уголовное дело из-за обстрела ВСУ автобуса в Горловке.