Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти предложили альтернативные варианты отдыха в Анапе

Глава Кубани назвал гастротуризм альтернативным вариантом отдыха в Анапе
close
Телеграм-канал «РаZVожаев»

В Краснодарском крае на фоне ликвидации последствий разлива мазута в море подготовили альтернативные варианты отдыха в Анапе и Темрюкском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

В настоящее время власти продолжают готовить побережье к курортному сезону. На майские праздники ожидается прибытие около 600 тыс. туристов. На лето номера в отелях в Сочи, Геленджике и Туапсинском районе забронированы почти на 50%, рассказал губернатор.

Он подчеркнул, что решение о возможности открытия пляжей в Анапе и Темрюкском районе будет принято на основании заключения Роспотребнадзора.

«Но вне зависимости от этого там подготовили альтернативные варианты отдыха. Туристам предлагают экскурсии по винодельням, объектам агротуризма, а также участие в спортивных и гастрономических мероприятиях», — написал Кондратьев.

14 апреля вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, за исключением Анапы и Темрюкского района, откроют туристический сезон в обычном режиме.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что заключения по пляжам Крыма и Кубани еще нет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами