Власти предложили альтернативные варианты отдыха в Анапе

В Краснодарском крае на фоне ликвидации последствий разлива мазута в море подготовили альтернативные варианты отдыха в Анапе и Темрюкском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

В настоящее время власти продолжают готовить побережье к курортному сезону. На майские праздники ожидается прибытие около 600 тыс. туристов. На лето номера в отелях в Сочи, Геленджике и Туапсинском районе забронированы почти на 50%, рассказал губернатор.

Он подчеркнул, что решение о возможности открытия пляжей в Анапе и Темрюкском районе будет принято на основании заключения Роспотребнадзора.

«Но вне зависимости от этого там подготовили альтернативные варианты отдыха. Туристам предлагают экскурсии по винодельням, объектам агротуризма, а также участие в спортивных и гастрономических мероприятиях», — написал Кондратьев.

14 апреля вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, за исключением Анапы и Темрюкского района, откроют туристический сезон в обычном режиме.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что заключения по пляжам Крыма и Кубани еще нет.