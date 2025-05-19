В Верховном суде назвали самый распространенный способ хищения криптовалюты

Чаще всего цифровую валюту у россиян преступники похищают обманом. Об этом заявил судья Верховного суда РФ Евгений Рудаков в ходе выступления на XIII Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), передает РИА Новости.

«Чаще всего цифровую валюту похищают путем обмана под видом оказания услуг по ее обмену или инвестиционной деятельности», — заявил он.

По словам судьи, похитить криптовалюту можно тайно, однако происходят случаи, когда злоумышленники похищают владельца цифровых средств и вынуждают передать им данные. Рудаков отметил, что подобные случаи происходит во многих регионах России и за последние два года в Москве было рассмотрено семь подобных инцидентов.

Кроме того, криптовалюта часто проходит по делам о незаконном обороте наркотиков. Судья подчеркнул, что валюта, добытая преступным путем, конфискуется или попадает под арест.

До этого президент России Владимир Путин в ходе приветственной речи для участников и гостей ПМЮФ заявил, что в современном мире необходимо налаживать работу глобальных институтов управления.

По словам главы государства, в ходе форума предстоит поднять ряд юридических вопросов, которые связаны с развитием системы международных отношений, а также перспективами развития национальных правовых систем.

Ранее в Госдуме анонсировали «существенные изменения» Конституции России.