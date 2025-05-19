Путин назвал приоритетную задачу современности

В современном мире необходимо налаживать работу глобальных институтов управления. Об этом в ходе приветственной речи для участников и гостей XIII Петербургского международного юридического форума заявил президент России Владимир Путин.
«Сегодня, в условиях активно формирующегося многополярного миропорядка, одна из приоритетных задач – настроить глобальные институты управления и механизмы обеспечения коллективной безопасности так, чтобы они отвечали требованиям времени, служили на благо прогресса и процветания», — заявил он.
По словам главы государства, в ходе форума предстоит поднять ряд юридических вопросов, которые связаны с развитием системы международных отношений, а также перспективами развития национальных правовых систем.
Российский лидер подчеркнул, что при реализации основной задачи современности необходимо опираться на положительный исторический опыт и другие уроки прошлого. Кроме того, по его словам, совместные усилия в этих вопросах позволят создать доверительное пространство.
Президент выразил уверенность, что новые идеи приведут к новым законодательным инициативам и развитию юридической науки в России.
До этого Государственная дума приняла в первом чтении проект закона о государственном регулировании приема в вузы на платное обучение.
Ранее в США рассказали о «сильной руке» Путина перед разговором с Трампом.