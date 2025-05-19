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Путин назвал приоритетную задачу современности

Путин: отлаженность глобальных институтов управления — приоритет современности
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

В современном мире необходимо налаживать работу глобальных институтов управления. Об этом в ходе приветственной речи для участников и гостей XIII Петербургского международного юридического форума заявил президент России Владимир Путин.

«Сегодня, в условиях активно формирующегося многополярного миропорядка, одна из приоритетных задач – настроить глобальные институты управления и механизмы обеспечения коллективной безопасности так, чтобы они отвечали требованиям времени, служили на благо прогресса и процветания», — заявил он.

По словам главы государства, в ходе форума предстоит поднять ряд юридических вопросов, которые связаны с развитием системы международных отношений, а также перспективами развития национальных правовых систем.

Российский лидер подчеркнул, что при реализации основной задачи современности необходимо опираться на положительный исторический опыт и другие уроки прошлого. Кроме того, по его словам, совместные усилия в этих вопросах позволят создать доверительное пространство.

Президент выразил уверенность, что новые идеи приведут к новым законодательным инициативам и развитию юридической науки в России.

До этого Государственная дума приняла в первом чтении проект закона о государственном регулировании приема в вузы на платное обучение.

Ранее в США рассказали о «сильной руке» Путина перед разговором с Трампом.

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