Психолог раскрыла секреты воспитания детей поколения W

После 2020 года на свет начали появляться дети нового поколения W. С самого младенчества они окружены новыми технологиями и погружаются в виртуальный мир. Важно помочь им адаптироваться к реальности, не уйти полностью в цифровой мир и не потерять концентрацию, считает психолог и эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева. При этом родителям следует оставаться гибкими в воспитании и принимать как норму гибридную реальность, посоветовала она в беседе с 360.ru.

Гибридное сознание подрастающего поколения детей психолог назвала ключевой особенностью следующего за «альфами» поколения. Это, в свою очередь, чревато зависимостью от социальных за «альфами». Это, в свою очередь, чревато зависимостью от соцсетей, видеоигр, VR, а также проблемами с концентрацией, развитием клипового мышления.

«Затем последуют трудности в живом общении, эмоциональная холодность, отсутствие эмпатии и замена реальных эмоций суррогатом. Там же кроются риски кибербуллинга, игровой и социальной зависимости, а также потери связи с реальностью», — предупредила эксперт.

По ее словам, родителям в вопросах воспитания придется быть гибкими, лучше всего — осваивать новые технологии, чтобы ориентироваться в трендах и говорить с детьми на одном языке. Важно давать подрастающему поколению возможность развития навыков коммуникации — например, в спортивных секциях, кружках, на прогулках и так далее. Нужно добиться того, чтобы ребенок владел тайм-менеджментом, понимал, что такое цифровая гигиена и ограничивал время потребления контента.

Валуева также посоветовала ввести систему поощрений — например, награждать детей за инициативу и успехи в обучении музыке и рисовании, других увлечениях. Для концентрации цифровую нагрузку на мозг следует дозировать, а также практиковать специальные детские медитации, упражнения на фокусировку, заключила психолог.

До этого педиатр Клиники «КИТ» в Куркино Мария Одзиляева рассказала «Газете.Ru», что многие дети даже не замечают, как проводят, уткнувшись в экран, по несколько часов, забывая про уроки, сон и домашние дела. При этом телефон может стать стойкой заменой живого общения со сверстниками и родителями, ежедневным прогулкам и играм во дворе. В результате все больше замыкается и переключается на виртуальный мир, теряет социальные навыки, начинает меньше двигаться, что нередко приводит к появлению лишнего веса. В последующем это может влиять на самооценку, построение отношений, адаптацию в коллективе и так далее.

Ранее россиянам назвали неожиданные симптомы зависимости от гаджетов.