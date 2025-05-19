В Забайкалье в зоне крупного пожара оказались тысячи жителей

В Забайкальском крае в зоне масштабного возгорания оказались тысячи жителей. За помощью врачей никто не обращался, об этом пишет Telegram-канал 112.

«Огонь охватил лесной массив между поселками Атамановка и Песчанка, а также приближается к Чите. По информации 112, площадь пожара составляет 150 га», — сказано в сообщении.

По информации канала, огонь ликвидируют сотни сотрудников МЧС, десятки единиц техники, а также авиация.

14 мая сообщалось, что площадь лесных пожаров в Забайкальском крае увеличилась до 629 тыс. га. Утром того же дня МЧС сообщило об усилении авиагруппировки для борьбы с огнем в Забайкальском крае. На дежурство заступил самолет Бе-200ЧС из Хабаровского авиационно-спасательного центра. В министерстве уточнили, что он способен за один вылет сбросить до 12 тонн огнетушащей жидкости.

В регионе бушуют лесные пожары. 9 мая пламя вплотную подобралось к административному центру Забайкальского края — Чите. Более того, природное возгорание в районе села Смоленка перекинулось на жилые дома в дачных кооперативах. Сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать огонь, но вскоре он разгорелся вновь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Забайкальском крае возбудили уголовные дела после пожаров в дачных кооперативах.