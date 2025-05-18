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На Украине подростки повредили памятник русскому биологу Мичурину

На Украине возле Полтавы подростки снесли памятник биологу Ивану Мичурину
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УИНП

На Украине близ Полтавы в селе Мачехи подростки повредили памятник русскому и советскому биологу Ивану Мичурину. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

По данным издания, в сети распространилось видео, на котором подростки разбивают монумент. Местные правоохранительные органы начали разбирательство по факту инцидента.

Согласно публикации, в 2023 году руководство территориальной общины рассматривало вопрос демонтажа памятника, однако это ни к чему не привело.

До этого на памятник Пушкину в Одессе набросили петлю и повесили объявление «Ищу бульдозер». Из-за этого жители города вступили в конфликт с рабочими.

В августе того же года представитель Украинского института национальной памяти Олег Пустовгар заявил, что в селе Михновцы Полтавской области демонтировали бюст биолога Ивана Мичурина. Памятник демонтировали коммунальные службы города Лубны. Его перевезли на временное хранение в Лубенское коммунальное жилищно-эксплуатационное управление.

Ранее в Одессе призвали не сносить памятник писателю Бабелю.

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