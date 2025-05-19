Опрос показал, какие страны россияне считают самыми враждебными

Почти половина россиян (48%) считают, что наиболее напряженные и враждебные отношения у России сложились с Францией. Следующими в списке значатся Великобритания, Германия, Украина и США, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Великобританию считают недружественной по отношению к России 42% опрошенных, Германию — 41%. Украину назвали враждебной 38% россиян.

«Впервые за всю историю мониторинга США уступили лидерство в рейтинге недоброжелателей сразу трем европейским странам, так называемым лидерам «коалиции желающих» в конфликте на Украине — Франции, Великобритании и Германии, что во многом обусловлено сменой власти за океаном и риторики по урегулированию украинского кризиса», — сказано в сообщении ВЦИОМ.

Соединенные Штаты назвали враждебными 27% граждан, принявших участие в опросе.

До этого стало известно, что более 60% россиян считают, что РФ имеет наиболее дружественные и прочные отношения с Китаем. Индия также продолжает укреплять свои позиции в качестве одной из наиболее дружественных РФ стран.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о двусторонних отношениях с КНР.