На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опрос показал, какие страны россияне считают самыми дружественными

ВЦИОМ: россияне считают наиболее дружественными странами КНР, Белоруссию и Индию
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Более 60% россиян считают, что РФ имеет наиболее дружественные и прочные отношения с КНР. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Исследование проводилось 27 апреля методом телефонного интервью. Всего в нем приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

«На протяжении всего периода мониторинга Китаю удается сохранять статус наиболее дружественной по отношению к России страны, причем с каждым годом он получает все больше «голосов», — отмечается в сообщении.

Из него следует, что Индия также продолжает укреплять свои позиции в качестве одной из наиболее дружественных РФ стран. В период с 2019 по 2022 год эта азиатская республика поднялась с пятого на третье место в соответствующем рейтинге и занимает его до сих пор.

Как отметили аналитики, 65% респондентов выбрали Китай в качестве самого дружественного России государства. За Белоруссию «проголосовал» 41% участников исследования, за Индию и КНДР — 26%, а за Иран — 16%.

Также россиянам предложили перечислить страны, которые они считают наиболее враждебно настроенными по отношению к РФ. В результате в список попали Франция, Великобритания, Германия и Украина. О том, что Москва имеет плохие отношения с Вашингтоном, заявили только 27% опрошенных.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о двусторонних отношениях с КНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами