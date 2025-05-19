Опрос показал, какие страны россияне считают самыми дружественными

Более 60% россиян считают, что РФ имеет наиболее дружественные и прочные отношения с КНР. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Исследование проводилось 27 апреля методом телефонного интервью. Всего в нем приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

«На протяжении всего периода мониторинга Китаю удается сохранять статус наиболее дружественной по отношению к России страны, причем с каждым годом он получает все больше «голосов», — отмечается в сообщении.

Из него следует, что Индия также продолжает укреплять свои позиции в качестве одной из наиболее дружественных РФ стран. В период с 2019 по 2022 год эта азиатская республика поднялась с пятого на третье место в соответствующем рейтинге и занимает его до сих пор.

Как отметили аналитики, 65% респондентов выбрали Китай в качестве самого дружественного России государства. За Белоруссию «проголосовал» 41% участников исследования, за Индию и КНДР — 26%, а за Иран — 16%.

Также россиянам предложили перечислить страны, которые они считают наиболее враждебно настроенными по отношению к РФ. В результате в список попали Франция, Великобритания, Германия и Украина. О том, что Москва имеет плохие отношения с Вашингтоном, заявили только 27% опрошенных.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о двусторонних отношениях с КНР.