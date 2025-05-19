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Власти Сумской области Украины заявили о необходимости эвакуации

Глава ОВА Григоров: более 200 поселков Сумской области подлежат эвакуации
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Власти Украины планируют экстренно эвакуировать жителей более чем 200 населенных пунктов Сумской области. Об этом сообщил начальник местной областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров, передает kp.ru.

По его словам, эвакуировать людей планируется из 202 населенных пунктов Сумской области, откуда уже выехало более 60% местных жителей. Так за последние сутки Белопольский и Ворожбянский районы покинули 65 человек. Сейчас там остается чуть более 3835 жителей.

19 мая министерство обороны РФ сообщило, что подразделения группировки российских войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Марьино в Сумской области. По информации ведомства, российские Вооруженные силы поразили живую силу и технику противника в районах шести населенных пунктов региона.

Сумская область Украины граничит с Курской областью России. 26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее новейшая российская крылатая ракета вызвала беспокойство на Украине.

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