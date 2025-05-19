МО: российские войска взяли под контроль село Марьино в Сумской области

Подразделения группировки российских войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Марьино в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, Вооруженные силы (ВС) РФ поразили живую силу и технику двух десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Пролетарское, Павловка, Атинское, Рыжевка, Садки и Юнаковка Сумской области.

На Харьковском направлении российские военные нанесли удары по механизированной бригаде ВСУ и бригаде территориальной обороны в районах Бологовки и Волчанска.

По данным Минобороны РФ, украинские войска потеряли до 140 бойцов, танк, две боевых бронированных машины, девять автомобилей, пять полевых орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.

Утром 19 мая командир артиллерийской группы в составе специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» с позывным «Оптима» рассказал агентству РИА Новости, что подъездные пути ВСУ со стороны Сумской области к приграничным районам Белгородской области находятся под огневым контролем российских войск.

Ранее российские десантники пресекли попытку ВСУ пересечь Днепр.