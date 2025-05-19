Новейшая российская крылатая ракета вызвала беспокойство на Украине

Новейшая российская крылатая ракета «Бандероль» (S-8000 Banderol) вызывает беспокойство на Украине. Об этом пишет американский журнал 19FortyFive.

Автор статьи отмечает, что «Бандероль» оснащена западными и китайскими комплектующими, что свидетельствует о том, что введенные в отношении России санкции ограничены. «Бандероль» также напоминает о том, что большинство стран мира готовы приобрести более дешевые средства нанесения точных ударов на больших расстояниях, говорится в статье.

Обозреватель называет российскую ракету аналогом американской ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), который применяется с беспилотных летательных аппаратов «Орион» вне пределов досягаемости систем противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

Журналист отмечает, что украинские военные обеспокоены тем, что Россия находит новые способы запуска меньших и, возможно, более бюджетных крылатых ракет в качестве промежуточного решения между своими более увесистыми и дорогостоящими крылатыми и баллистическими ракетами и своими дешевыми, но очень медленными беспилотниками-камикадзе.

Ранее эксперты предположили, что Россия проводит испытания «Орешника» как сигнал США.