Падение артистки в цирке Челябинской области попало на видео

Появилось видео падения 22-летней артистки с аттракциона в цирке Магнитогорска Челябинской области. Его публикует Ura.ru в Telegram-канале.

Девушка погибла, выполняя трюк на «Колесе смелости» без страховки.

На кадрах видно, как девушка, запрыгнув в аттракцион, вскоре теряет равновесие и падает. На видео также попали работники цирка, которые побежали к пострадавшей.

До этого сообщалось, что погибшая Виктория Баландина не была артисткой городского цирка, но участвовала в репетиции. Она сорвалась с высоты в четыре метра и скончалась в машине скорой помощи.

Следком Челябинской области завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

В прошлом году 22-летняя артистка московского цирка Запашного после выступления умерла от остановки сердца. Она потеряла сознание за кулисами после выполнения трюка. Врачи больше трех часов пытались реанимировать ее.

Ранее на СВО погиб артист Большого Московского цирка.