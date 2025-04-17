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На СВО погиб артист Большого Московского цирка

Артист Большого Московского цирка Назар Якубов погиб в зоне СВО
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Telegram-канал Большой Московский Цирк

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб артист Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Назар Якубов. Об этом сообщается в Telegram-канале цирка.

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что на специальной военной операции героически погиб Назар Романович Якубов», — говорится в сообщении.

Якубов — династийный цирковой артист, руководитель номера «гимнасты на матче». На протяжении многих лет проработал в стенах Большого Московского цирка. В цирке выразили соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам артиста.

1 апреля сообщалось, что в городе Гремячинске в Пермском крае прошло прощание с режиссером, актером, добровольцем специальной военной операции Александром Борисовым. До 2023 года Борисов являлся художественным руководителем Чайковского театра драмы и комедии. Он ушел на СВО в 2023 году, вскоре после увольнения из театра. В декабре 2023 года он был награжден медалью «За храбрость».

Ранее сообщалось, что Елена Блиновская может отправиться на СВО.

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