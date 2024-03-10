«Мы просто в ужасе»: в московском цирке после шоу умерла 22-летняя артистка

Артистка Большого московского цирка Влада Морозова накануне потеряла сознание во время представления и умерла в больнице от остановки сердца, рассказал гендиректор цирка Эдгард Запашный в Telegram.
«В нашем цирке... произошло горе. Только что в реанимации, в Первой Градской больнице умерла очень хорошая молодая артистка», — сообщил Запашный 9 марта в 22:00.
Морозова потеряла сознание после того, как выполнила трюк на сцене и ушла за кулисы. Видео концовки трюка Запашный показал, уточнив, что речь не о каких-то потенциально опасных номерах, как, например, акробатика в воздухе.
Директор подчеркнул, что перед каждым представлением все артисты проходят медицинскую проверку. «Приходят в кабинет, отмечаются у доктора, доктор проверяет, кто в каком состоянии. Спрашивает, как себя чувствуете. Влада, естественно, тоже была», — указал Запашный.
В субботу в цирке было два спектакля: первый в 13:00, второй в 17:00. Первый участники провели нормально, потом началось второе шоу. Оно стартует с «иллюзионного трюка», после которого Морозовой стало плохо. В рамках него из специального ящика по очереди выходят три девушки. По словам директора, одна из них Эльза — дочка брата Запашного Эдгара.
«Эльза сказала, Влада была очень веселая, рассказывала какие-то смешные истории, пока они ждали своего появления на манеже», — говорит Запашный.
Однако как только Морозова зашла за кулисы, она вдруг упала. Ближайший сотрудник подхватил ее на руки и донес до медкабинета. Дежурный врач сразу велел вызвать скорую, а сам начал оказывать первую помощь. Первая скорая приехала через пять-семь минут, всего в цирк отправили три бригады.
«Три часа три бригады скорой помощи работали с Владой. Делали прямой массаж сердца, подключали к различным аппаратам, боролись за ее жизнь... Когда закончилось шоу, артисты не расходились, более получаса все дежурили около нашего медицинского кабинета и ждали новостей. Дальше было принято решение уже на другом реамобиле... увезти ее в Первую Градскую больницу. Доктора это решение принимали сами», — поделился Запашный.
Морозову отвезли в больницу в 20:37. Telegram-канал Readovka показал видео, как в цирке фельдшеры увозят девушку на каталке на глазах многих людей. Тогда же некоторые Telegram-каналы начали публиковать информацию, что она умерла еще до выступления. Запашный назвал это враньем, а журналистов, что распространяют фейки, — дураками (в оригинале использовано нецензурное слово).
Возможную причину смерти директор не стал предполагать. Он лишь отметил, что с этим «будут разбираться доктора».
«Мы, артисты, весь обслуживающий персонал Большого московского цирка просто в ужасе. Такого не должно происходить», — признался он.
Предварительная причина смерти — гипогликемия резкое падение сахара в крови, пишут Telegram-канал 112, kp.ru и РЕН ТВ. Влада в 22 года весила 40 кг, ограничивала себя в еде и принимала лекарства, чтобы не поправляться. В Telegram публикуют фото девушки из соцсетей, на одном из которых она действительно выглядит чрезмерно исхудавшей.
«Вы не знаете всю правду. Еще с циркового училища за лишний вес их очень дрючат. Просто не поступить на обучение, если есть малейший избыток. Если сказать правду, то над людьми и животными в цирке просто издеваются», — высказывают некоторые читатели в соцсетях.
Другие говорят, что в цирке «своя кухня», и каждый второй мало ест, пьет специальные лекарства и много тренируется.
По факту смерти проводится проверка. Уголовного дела не возбуждали, подчеркнул Запашный.
Морозова — выпускница циркового училища. Она работала в цирке эквилибристкой. Цирковой продюсер, заслуженный артист России Георгий Эрадзе рассказал, что не раз встречался с ней, и назвал Владу талантливой.
«Я видел и знал эту молодую прекрасную девочку и артистку лично. Невозможно поверить. Это большое горе. Несоизмеримое. Абсолютно неожиданный уход... нелепый.. Сейчас сложно подобрать слова, чтобы как-то утешить семью и близких Влады», — написал Эрадзе в Telegram.
Знакомые артистки говорят, что она была настоящим профессионалом, «жила цирком и для цирка».
Мать Морозовой живет в Ярославле. Цирк сообщил женщине о происходящем, еще когда Владу пытались спасти, она выехала в Москву.