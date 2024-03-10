«Мы просто в ужасе»: в московском цирке после шоу умерла 22-летняя артистка Запашный рассказал, как внезапно умерла артистка его цирка

Молодая артистка московского цирка Запашного после выступления умерла от остановки сердца. Она потеряла сознание за кулисами, врачи больше трех часов пытались реанимировать ее, но безуспешно. Девушка в 22 года весила всего 40 кг и, как говорят источники, принимала препараты против набора веса. При этом ее постоянно проверял дежурный врач цирка, который допускает артистов на манеж.

Артистка Большого московского цирка Влада Морозова накануне потеряла сознание во время представления и умерла в больнице от остановки сердца, рассказал гендиректор цирка Эдгард Запашный в Telegram.

«В нашем цирке... произошло горе. Только что в реанимации, в Первой Градской больнице умерла очень хорошая молодая артистка», — сообщил Запашный 9 марта в 22:00.

Морозова потеряла сознание после того, как выполнила трюк на сцене и ушла за кулисы. Видео концовки трюка Запашный показал, уточнив, что речь не о каких-то потенциально опасных номерах, как, например, акробатика в воздухе.

Директор подчеркнул, что перед каждым представлением все артисты проходят медицинскую проверку . «Приходят в кабинет, отмечаются у доктора, доктор проверяет, кто в каком состоянии. Спрашивает, как себя чувствуете. Влада, естественно, тоже была», — указал Запашный.

В субботу в цирке было два спектакля: первый в 13:00, второй в 17:00. Первый участники провели нормально, потом началось второе шоу. Оно стартует с «иллюзионного трюка», после которого Морозовой стало плохо. В рамках него из специального ящика по очереди выходят три девушки. По словам директора, одна из них Эльза — дочка брата Запашного Эдгара.

«Эльза сказала, Влада была очень веселая, рассказывала какие-то смешные истории, пока они ждали своего появления на манеже», — говорит Запашный.

Однако как только Морозова зашла за кулисы, она вдруг упала. Ближайший сотрудник подхватил ее на руки и донес до медкабинета. Дежурный врач сразу велел вызвать скорую, а сам начал оказывать первую помощь. Первая скорая приехала через пять-семь минут, всего в цирк отправили три бригады.

«Три часа три бригады скорой помощи работали с Владой. Делали прямой массаж сердца, подключали к различным аппаратам, боролись за ее жизнь... Когда закончилось шоу, артисты не расходились, более получаса все дежурили около нашего медицинского кабинета и ждали новостей. Дальше было принято решение уже на другом реамобиле... увезти ее в Первую Градскую больницу. Доктора это решение принимали сами», — поделился Запашный.

Морозову отвезли в больницу в 20:37. Telegram-канал Readovka показал видео, как в цирке фельдшеры увозят девушку на каталке на глазах многих людей. Тогда же некоторые Telegram-каналы начали публиковать информацию, что она умерла еще до выступления. Запашный назвал это враньем, а журналистов, что распространяют фейки, — дураками (в оригинале использовано нецензурное слово).

Возможную причину смерти директор не стал предполагать. Он лишь отметил, что с этим «будут разбираться доктора».

«Мы, артисты, весь обслуживающий персонал Большого московского цирка просто в ужасе. Такого не должно происходить», — признался он.

Предварительная причина смерти — гипогликемия резкое падение сахара в крови, пишут Telegram-канал 112, kp.ru и РЕН ТВ. Влада в 22 года весила 40 кг, ограничивала себя в еде и принимала лекарства, чтобы не поправляться. В Telegram публикуют фото девушки из соцсетей, на одном из которых она действительно выглядит чрезмерно исхудавшей.

«Вы не знаете всю правду. Еще с циркового училища за лишний вес их очень дрючат. Просто не поступить на обучение, если есть малейший избыток. Если сказать правду, то над людьми и животными в цирке просто издеваются», — высказывают некоторые читатели в соцсетях.

Другие говорят, что в цирке «своя кухня», и каждый второй мало ест, пьет специальные лекарства и много тренируется.

По факту смерти проводится проверка. Уголовного дела не возбуждали, подчеркнул Запашный.

Морозова — выпускница циркового училища. Она работала в цирке эквилибристкой. Цирковой продюсер, заслуженный артист России Георгий Эрадзе рассказал, что не раз встречался с ней, и назвал Владу талантливой.

«Я видел и знал эту молодую прекрасную девочку и артистку лично. Невозможно поверить. Это большое горе. Несоизмеримое. Абсолютно неожиданный уход... нелепый.. Сейчас сложно подобрать слова, чтобы как-то утешить семью и близких Влады», — написал Эрадзе в Telegram.

Знакомые артистки говорят, что она была настоящим профессионалом, «жила цирком и для цирка».

Мать Морозовой живет в Ярославле. Цирк сообщил женщине о происходящем, еще когда Владу пытались спасти, она выехала в Москву.