Тренер назвала упражнения, которые снизят боль в нижней части тела

Упражнения для развития подвижности нижней части тела помогут снизить боль, а также станут профилактикой травм. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на персонального тренера Мирейю Фигерас.

Страховщики сообщали газете «Известия», что ожоги от шашлыков и падения с лестниц стали самыми частыми травмами россиян в майские праздники. В целом россияне провели праздники очень активно — строили дома на деревьях, косили траву, гуляли по лесам, катались на мотобайках.

Так, для тренировки подвижности нижней части тела можно выполнять попеременные казачьи приседания с переносом веса на одну ногу, боковую растяжку, вращение бедер, глубокий выпад и глубокое приседание с растяжкой подколенных сухожилий.

«С этими упражнениями у вас будет полноценная программа для развития подвижности», — отметила тренер.

До этого тренеры говорили, что упражнение «пожарный гидрант» поможет проработать мышцы живота, бедер и ягодиц, для его выполнения не требуется никакого оборудования. Для его выполнения нужно встать на четвереньки, расставить колени на ширину бедер и руки на ширине плеч, после чего поднять одну ногу в сторону и удерживать колено на уровне бедра. После этого нога возвращается в исходное положение.

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