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Тренеры рассказали, какое упражнение поможет проработать мышцы живота, бедер и ягодиц

Pravda.Ru: упражнение «пожарный гидрант» поможет проработать мышцы живота
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MilanMarkovic78/Shutterstock/FOTODOM

Упражнение «пожарный гидрант» поможет проработать мышцы живота, бедер и ягодиц, для его выполнения не требуется никакого оборудования. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных тренеров.

Для его выполнения нужно встать на четвереньки, расставить колени на ширину бедер и руки на ширине плеч, после чего поднять одну ногу в сторону и удерживать колено на уровне бедра. После этого нога возвращается в исходное положение. Это движение нужно повторить несколько раз с каждой ногой. Для дополнительной устойчивости можно поставить локти на пол.

«Для достижения наилучших результатов выполняйте упражнение регулярно. Рекомендуется делать три подхода по 5-10 повторений на каждую ногу с минутным перерывом между подходами. Постепенно увеличивайте количество повторений по мере привыкания к нагрузке», — добавили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что упражнение «прогулка фермера» поможет развить силу и выносливость. Оно заключается в ходьбе на определенную дистанцию с тяжелым грузом в каждой руке. Это позволит активизировать группы мышц верхней части тела (трапециевидные, дельтовидные, бицепсы, трицепсы, сгибатели пальцев и запястий), основные мышцы для поддержания устойчивости туловища и мышцы нижней части тела.

Ранее тренер назвал упражнения, которые помогут эффективно нарастить мышцы.

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