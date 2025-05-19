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Москву в ближайшие часы накроет плотный туман

МЧС предупредило о тумане в Москве с ухудшением видимости до 500 метров
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Москве в ближайшие один-два часа местами ожидается туман с ухудшением видимости до 500–800 метров. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного управления МЧС России.

Туман сохранится до 9:00 по московскому времени, отметили в ведомстве.

В МЧС рекомендовали водителям снижать скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, а также избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений. Кроме того, в ведомстве призвали не оставлять детей без присмотра.

Незадолго до этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве на текущей неделе вторник, 20 мая, станет самым холодным днем. Ночная температура понизится из-за влияния западных воздушных масс и составит +7–9°C, а дневная температура будет находиться в диапазоне +12...+14°C. Синоптик уточнил, что эти значения на 3°C ниже нормы.

Также Вильфанд заявил, что возвращение к климатической температурной норме в Москве и Московской области начнется 22 мая — ночью температура воздуха составит около +10°C, днем — около +20°C, на юге Подмосковья — до +24°C. По его словам, 23 мая резко усилится южный ветер, что приведет к повышению температуры до +21...+26°C. В субботу произойдет небольшое похолодание и температура вновь вернется к норме в +17...+22°C, добавил синоптик.

Ранее один из подмосковных городов накрыло градом размером с горошину.

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