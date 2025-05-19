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Вильфанд назвал самый холодный день на неделе в Москве

Вильфанд сообщил, что в Москве 20 мая станет самым холодным днем на неделе
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Сергей Пятаков/РИА Новости

В Москве на текущей неделе вторник, 20 мая, станет самым холодным днем. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Во вторник ночная температура понизится из-за влияния западных воздушных масс и составит +7-9°C. Дневная температура будет в диапазоне всего-навсего +12...+14°C, это будет самый холодный день в течение этой недели, значения на 3°C ниже нормы», — отметил он.

В понедельник днем в столице прогнозируется от +13 до +17°C, а в среду ночью в столице ожидается от +5 до +7°C, днем — от +18 до +20°C, продолжил синоптик.

В течение понедельника и вторника в Москве выпадет 10-15 мм осадков, добавил научный руководитель Гидрометцентра России.

17 мая Вильфанд сообщил, что зима и весна в России богаты на погодные аномалии, но такая обстановка в некотором смысле выгодна для сельского хозяйства. По его словам, зима выдалась малоснежной, а среднемесячная температура в январе держалась выше нуля. Синоптик уточнил, что такая погода зимой скорее характерна для юга Франции, чем для России.

Синоптик рассказал, что март выдался бесснежным, а в мае выпало около 70% осадков от месячной нормы. В случае, если в Черноземном районе, Ростовской области и Краснодарском крае установилась бы жаркая погода, то тогда возникли бы условия для засухи, добавил он.

Ранее один из подмосковных городов накрыло градом размером с горошину.

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