На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Один из подмосковных городов накрыло градом размером с горошину

«Осторожно, новости»: в Подмосковье в середине мая пошел град
close
Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Жители Дмитрова в Московской области опубликовали в сети фотографии с крупным градом, который обрушился на город днем 14 мая. Об аналогичных осадках в других подмосковных городах не сообщается, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

На одном из снимков можно увидеть, что град был размером с горошину. Он полностью усыпал землю в Дмитрове.

Как сообщил журналисту «Осторожно, новости» руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, в Москве ожидать подобного природного явления не стоит, так как температура воздуха на высоте до 1 км положительная. При этом ночью, по словам синоптика, возможны кратковременные осадки с прояснениями.

14 мая Вильфанд также рассказал, когда в столицу вернется тепло. По его словам, воздушные массы начнут прогреваться с 16 мая. Начиная с этого дня ночные температуры в Москве будут варьироваться от +8 до +10°С. Днем будет еще тепле — от +16 до +20°С. Также синоптик спрогнозировал осадки в предстоящие выходные.

Ранее стало известно, как майская непогода повлияла на урожай в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами