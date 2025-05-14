Один из подмосковных городов накрыло градом размером с горошину

Жители Дмитрова в Московской области опубликовали в сети фотографии с крупным градом, который обрушился на город днем 14 мая. Об аналогичных осадках в других подмосковных городах не сообщается, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

На одном из снимков можно увидеть, что град был размером с горошину. Он полностью усыпал землю в Дмитрове.

Как сообщил журналисту «Осторожно, новости» руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, в Москве ожидать подобного природного явления не стоит, так как температура воздуха на высоте до 1 км положительная. При этом ночью, по словам синоптика, возможны кратковременные осадки с прояснениями.

14 мая Вильфанд также рассказал, когда в столицу вернется тепло. По его словам, воздушные массы начнут прогреваться с 16 мая. Начиная с этого дня ночные температуры в Москве будут варьироваться от +8 до +10°С. Днем будет еще тепле — от +16 до +20°С. Также синоптик спрогнозировал осадки в предстоящие выходные.

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