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В Гидрометцентре сообщили, когда в Москву вернется климатическая температурная норма

Вильфанд: 22 мая в Москве начнется возвращение к температурной норме
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Алексей Майшев/РИА Новости

22 мая в Москве и Московской области начнется возвращение к климатической температурной норме. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что температурный фон в Московском регионе с четверга будет приближаться к обычным майским значениям. Ночью 22 мая температура воздуха составит около +10°C, днем — около +20°C, на юге Подмосковья — до +24°C.

Вильфанд подчеркнул, что 23 мая резко усилится южный ветер, что приведет к повышению температуры до +21...+26°C. В субботу произойдет небольшое похолодание и температура вновь вернется к норме в +17...+22°C.

Ученый добавил, что не подтверждаются обещания о сверххолодной погоде в конце мая. Погода будет характерной для мая с разумными отклонениями от нормы.

17 мая Вильфанд сообщил, что зима и весна в России богаты на погодные аномалии, но такая обстановка в некотором смысле выгодна для сельского хозяйства. По его словам, зима выдалась малоснежной, а среднемесячная температура в январе держалась выше нуля. Синоптик уточнил, что такая погода зимой скорее характерна для юга Франции, чем для России.

Ранее Вильфанд назвал самый холодный день на неделе в Москве.

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